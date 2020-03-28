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منوعات

شارات حمراء وصفراء داخل مراكز التسوق في السعودية لحماية المتسوقين

السبت 28/مارس/2020 - 05:30 ص
مراكز التسوق السعودية
مراكز التسوق السعودية - كورونا
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عزة عاطف

في ظل انتشار فيروس كورونا وتسجيل 1012 إصابة في السعودية، ألزمت هيئة الأمانات والبلديات مراكز التسوق بوضع إشارات لتحديد المسافات الصحية بين المتسوقين، كإجراءات وقائية لمكافحة انتشار الفيروس وانتقال العدوى بين رواد المراكز.

 

وحرصًا من الأمانات والبلديات على سلامة المتسوقين تم وضع الشارات الحمراء والصفراء داخل مراكز التسوق، لتدلَّ على أهمية الحذر وتحديد مسافات آمنة، للحد من تزاحم المتسوقين وتقاربهم من بعضهم البعض.

 

تم إرفاق الشارات بعبارات توعوية للحث على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإبقاء على التباعد الاجتماعي بين المتسوقين مكافحة انتشار الفيروس.

 

علاوة على قيام مراكز التسوق بفتح مساحات جديدة وممرات للتوسيع على المتسوقين، لتيسير الحركة بعيدًا عن التكدس والازدحام.

 

ويأتي إلزام مراكز التسوق بهذه الخطوات الاحترازية كواحد من الإجراءات التي تتخذها البلديات للوقاية من آثار فيروس كورونا والحد من انتشاره، وفقًا للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية السعودية لمنع انتشار الفيروس وحماية المجتمع من آثاره.

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