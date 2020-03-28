حارق شحوم ومسكن للآلام.. 9 فوائد لتناول الخبيزة

قدمت خبيرة الصحة الدكتورة سوسن غزال، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الخبيزة.





1) تستخدم كحارق شحوم يفيد في انقاص الوزن

2) تسكن الآلام بوضع للأوراق على موضع الجرح كما تزيد سرعة شفاء الجرح لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات

2) تقوية المناعة و الحماية من الإصابة بالعدوي البكتيرية أو الفيروسية، لدغات الحشرات، الكدمات، حروق الشمس، الطفح الجلدى، كل هذه الحالات يمكن علاجها بوضع أوراق الخبيزة عليها لتقليل الالتهاب و شفاؤه تمامًا ، أما داخليًا فإن تناولها يساعد على علاج حالات مثل التهابات المفاصل (مغلي الأوراق غسول موضعي)

3) أمراض الجهاز التنفسى إذا كنت تعانى من احتقان الرئتين أو الشعب الهوائية ، فعليك بالخبيزة لتنقية مجرى الهواء و الشعب الهوائية وإزالة الاحتقان، و تخفيف التهاب الحلق و الحنجرة .(شرب مغلي البذور)

4) مقاومة التجاعيد و علامات التقدم بالسن وخطوط الوجه باستخدامها على الوجه.

5) اضطرابات الهضم يمكنها أن تعمل كملين طبيعى لتنظيم حركة الأمعاء و تحسين عملية الهضم بدون أى آثار جانبية.

6) تهدئ الأعصاب (شرب مغلي البذور)

7) تدر الحليب للمرضعات عن طريق اكل الاوراق مطبوخة او سلطة

8) تخفض ضغط الدم عن طريق شرب مغلي الجذور

9) تدر البول عن طريق شرب مغلي البذور







