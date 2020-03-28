شاهد.. طبيب يقرأ فى المصحف الشريف أثناء ممارسة عمله





وعلق أحمد موسى قائلا " صورة بألف كلمة ...





من داخل الحجر الصحي يمارس عمله وكتاب الله في يده ".









وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :









ربنا يقويهم ويعينهم يارب.





ربنا يحميهم.





ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويتقبل منكم صالح الاعمال يارب العالمين.





ربنا يحفظهم.

















وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-





الحالات الجديدة:- 39

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية:- 147

الوفيات الجديدة:- 6

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الآن):- 166

إجمالي الوفيات:- 30

إجمالي أعداد المصابين:- 536





نشر الإعلامى أحمد موسى صورة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لأحد الأطباء أثناء ممارسة عمله ويقرأ فى القرآن الكريم .