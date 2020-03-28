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فن

وفاة أحد أبطال مسلسل Game Of Thrones

السبت 28/مارس/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى

أعلنت عائلة الذئب أودين وفاته قبل ساعات وهو الذى ظهر في المسلسل الشهير Game Of Thrones أو صراع العروش، ويعد أحد أبطال العمل.

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ولعب أودين الذئب الشخصي لشخصية بران ستارك، وظهر لأول مرة في الحلقة الأولي من الموسم الأول بعد أن عثر عليه والدهم نيد ستارك في الغابة وأعطي كل فرد من أبنائه ذئب ليرعاها، ليستمر معه طوال الحلقات بإسم الذئب Summer.


وأرجعت عائلته سبب الوفاة إلى صراع طويل مع مرض السرطان استمر لحوالي أربعة شهور.

صراع العروش أو لعبة العروش هو مسلسل فنتازيا ملحمي من تأليف ديفيد بينيوف ودانيال وايز لصالحِ قناةِ اتش بي او وهو اقتباس لرواية لعبة العروش التابعة لسلسلة روايات أغنية من ثلج ونار لمؤلفها جورج آر. آر مارتن.

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