مصر تسجل إصابات ووفيات جديدة بكورونا.. وإيطاليا تسجل ارتفاعًا قياسيًا في أعداد ضحايا الفيروس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الأردن يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الإمارات: تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن زايد يؤكد في اتصال مع الأسد دعم سوريا بمواجهة كورونا

تركيا تقرر تعليق رحلات الطيران إلى مختلف دول العالم ضمن إجراءات للحد من انتشار كورونا

300 وفاة بكورونا في فرنسا في آخر 24 ساعة





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





ونقلت صحيفة "الأنباء" عن بيان وزارة الصحة المصرية بشأن تسجيل 41 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا و6 حالات وفاة، مشيرةً إلى خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن الأردن رصد حالة وفاة بفيروس كورونا لامرأة في الثمانينيات من عمرها، فيما أعلن أن المملكة سجلت 23 حالة إصابة جديدة، الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 235 حالة.





وقالت "الراي" إن الإمارات أعلنت عن رصدها 72 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا مجموع عدد الحالات التي تم تشخيصها 405 حالة، فيما أشارت إلى شفاء ثلاث حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء 55 حالة حتى الآن.





وذكرت "القبس" أن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، قال إنه بحث هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، مضيفًا: "أكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية، التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".





ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، قوله "تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة".





دوليًا، أفادت "الوطن" بأن تركيا أعلنت تعليق رحلات الطيران إلى مختلف دول العالم ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قررت منع التنقل بين المدن في تركيا إلا بإذن حكام المدن.





وقالت "الجريدة" إن السلطات الصحية الإيطالية أعلنت تسجيل 1000 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 9134 والإصابات إلى 86498.





وذكرت "القبس" أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع إلى أكثر من 26 ألفا اليوم الجمعة، وبلغ العدد 26400 حالة وفاة إلى حد الآن معظمها في أوروبا.





ونقلت "الأنباء" عن منظمة الصحة العالمية قولها إن أكثر من 100 ألف شخص تماثلوا للشفاء من الإصابة بـ فيروس كورونا حول العالم و أن أكثر من نصف مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم وأكثر من 20 ألف حالة وفاة وناشدت المنظمة دول العالم عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.









وأشارت "الأنباء" إلى أن السلطات الصحية الفرنسة أعلنت تسجيل 299 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1995.







