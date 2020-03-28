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أخبار العالم

تاكوبا.. قوات أوروبية خاصة لمحاربة الإرهاب في غرب أفريقيا

السبت 28/مارس/2020 - 06:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

شكلت فرنسا وعدد من حلفائها الأوروبيين والأفارقة رسميا قوة مهام جديدة أُطلق عليها اسم (تاكوبا) وتتألف من قوات خاصة أوروبية ستقاتل، إلى جانب جيشي مالي والنيجر، الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل في غرب أفريقيا.

وبعد مؤتمر عبر الهاتف أصدر وزراء دفاع وممثلون لثلاثة عشر دولة بيانا سياسيا التزموا فيه بتعزيز الجهود لكسر "صمود الجماعات الإرهابية"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ويشار إلى أن الدول المقرر مشاركتها في هذه القوة هي بلجيكا وجمهورية التشيك والدنمرك وإستونيا وفرنسا وألمانيا ومالي وهولندا والنيجر والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة.

وقتل 43 شخصا على الأقل في هجوم شنه مسلحون مجهولون شمالي بوركينا فاسو، يوم 8 مارس/آذار الجاري، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ العام الماضي.
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