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فن

أخبار الفن.. أروى تبكي على الهواء.. حفل أصالة لكسر الحظر.. شفاء توم هانكس من كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


حصد حفل الفنان تامر عاشور على اليوتيوب مساء أمس الجمعة أكثر من 330 ألف متابع.

أكدت مواقع عالمية أن النجم توم هانكس وزوجته تم إستكمال علاجهما والتقطت عدسات المصورين النجم العالمي وزوجته فور وصولهمًا لمطار لوس أنجلوس في أمريكا.

دعما لمبادرة خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك، تقدم وزارة الثقافة يوم 2 أبريل المقبل حفل للنجمة أصالة يذاع على شبكة الإنترنت.

أجرت شاشة mbc مقابلة خاصة مع الفنانة أروى عبر سكايب، بعد أن تعذر سفرها إلى عائلتها، وظلت عالقة فى الإمارات العربية المتحدة منذ فترة.

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