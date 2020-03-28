بسبب تامر عاشور.. تعرف علي طلب جمهور عمرو دياب من الهضبة

أقام أمس الفنان تامر عاشور اول حفل لايف بدون جمهور ونتيجة لذلك دشن عدد كبير من جمهور الهضبة عمرو دياب هاشتاج يطالبونه بإقامة حفل لايف بدون جمهور مثلما فعل الفنان تامر عاشور.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت التغريدات كالاتى :









‏انا بطالب بإن عمرو دياب يعمل لايف هو كمان ☹️💖💖.





‏اي بقي عمرو دياب وتامر حسني مش ناوين يشجعوا الناس ع القعده ف البيت.





‏عمرو دياب لو طلع لايف زي ده هيّقعد المغنين التانين نفسهم في البيت يسمعوله.





‏انا مستني للايف عمرو دياب أو رامي صبري.





‏عاوزين عمرو دياب يعمل لايف ومش هبقي عاوز حاجه من دنيا.





‏عقبال اللايف بتاع عمرو دياب ان شاء الله.





‏عايزين حفلة كمان عمرو دياب و واحدة تامر حسني و شكرًا يا كورونا والله😂😂😂😂.





‏انا نفسي عمرو دياب يطلع لايف زي تامر عاشور ، هيبقي حاجه عظمه بجد .⁦❤️⁩⁦❤️⁩.









‏قصاد عيني ❤️

الهضبة ف اللايف غييير 😍😍

‎#عمرو_دياب





‏انا عايز اسمع الاستاذ عمرو دياب فى حفلة لايڨ وانا قاعد ف البيت باكل .













يأتي حفل الفنان تامر عاشور كمساهمة في كسر حالة الملل لدى محبيه مع توقف جميع الفعاليات الفنية والثقافية على مستوى العالم ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا وكدعم منه لتشجيع جمهوره على البقاء في المنازل لتجنب الإصابة بالفيروس القاتل.









يعد تامر عاشور أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة وذلك من خلال تدوينه له علي حسابه الخاص بـ "تويتر" يوم ١٦ مارس الجاري، ونالت ردود أفعال إيجابية من زملائه من الملحنين والمؤلفين وصناع الأغنية.. بالإضافة إلى قيام إدارة يوتيوب العالم العربي بتوجيه الشكر له ولفكرته غير المسبقة.







