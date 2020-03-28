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رياضة

صلاح ريكو: لست أهلاويا رغم أنني من ناشئيه

السبت 28/مارس/2020 - 08:08 ص
صلاح ريكو
صلاح ريكو
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محمد رشاد
كشف صلاح ريكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة الحالي، عن سبب تفضيل الانتقال إلى الزمالك في وقت سابق على حساب الأهلي.


وكان ريكو انضم إلى الزمالك في بداية موسم 2016، قادمًا من اتحاد الشرطة، ثم رحل في موسم 2018.



وقال ريكو، في تصريحات ببرنامج "أخبارنا" على قناة "الزمالك"، "فضلت الأبيض على الأهلي، لأنني شعرت أن الأول تمسك بي، وشرف لأي لاعب أن يرتدي قميص القلعة البيضاء، كنت من ناشئي الأهلي، ولكنني لست أهلاويًا، ورحلت عندما رحل جميع اللاعبين بأمر من بدر رجب، وركضت نحو الزمالك عندما طلبني".



وأضاف "الظروف لم تساعدني في الزمالك، ولعبت 18 مباراة فقط وحصلت على بطولتين، وكنت أتمنى أن أحقق الكثير مع الفريق ولكن لم أحصل على فرصة كاملة لإثبات نفسي".



وتابع "أكثر مدرب نصفني هو البرتغالي (إيناسيو)، لأن المدرب الأجنبي لا يفرق بين اللاعبين، ولا أعلم لماذا لم يُشركني المدربون المصريون، ولعبت مع مؤمن سليمان ومحمد حلمي ومحمد صلاح بصفة غير أساسية".



وتابع "تعلمت من طارق حامد لاعب نادي الزمالك أن التدريب مثل المباراة الرسمية، هو يجيد فعل ذلك وعلى هذا الأساس يظهر بمستوى جيد".



وقال "وقعت مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، 3 مرات قبل ذلك، ولكن نادي الشرطة كان يحتاجني، والمرة الأخيرة التي وقعت فيها جاءت بعد هبوط نادي الشرطة للقسم الثاني، ومرتضى قال لي وعد مني لن أتركك وسأرسل الأموال للنادي في حقائب (كاش)".


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