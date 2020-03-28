عيار 21 يسجل 702 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 28 - 3 - 2020

انخفضت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم السبت 28-3-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا، نحو 702 جنيه، بدلا من 703 جنيهات، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم، وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الجمعة، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم، وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الجمعة، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 735 جنيها إلى 740 جنيها.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 735 جنيها إلى 740 جنيها.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 802 جنيه إلى 807 جنيهات .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 802 جنيه إلى 807 جنيهات .

سجل سعر الجرام الذعب عيار 21، اليوم، الجمعة 702 جنيه للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.

سجل سعر الجرام الذعب عيار 21، اليوم، الجمعة 702 جنيه للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.





وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 602 جنيه إلى 605 جنيهات، وذلك بخلاف المصنعية .





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 468 جنيها إلى 471 جنيها .





تتراوح سعر الجنيه الذهب5616 جنيها إلى 5648، يزن 8 جرامات .





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



