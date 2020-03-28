كندة علوش تتصدر مؤشر البحث جوجل في عيد ميلادها

تصدرت الفنانة كندة علوش، مؤشرات البحث على "جوجل"، بسبب حلول عيد ميلادها أمس، الجمعة، حيث حرص جمهورها ونجوم الوسط الفني على تهنئتها.





وحرصت كندة على الظهور لايف من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام" لمشاركة جمهورها وأصدقائها اللحظات السعيدة التي تعيشها، وتتحدث معهم.





وكتبت كندة علوش عبر "إنستجرام" أمس: "الساعة 9 حاطلع لأول مرة لايف، واحتفل بعيد ميلادى من البيت أونلاين، وحيكون معى ضيوف نجوم ومؤثرين، حيطلعو لايف من بيتهم، يعايدوني، ويحكولنا شوية أشياء مهضومة ومفيدة".

يذكر أن أحدث أعمال كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، ومن بعدها لم تشارك فى أى أعمال درامية جديدة.



