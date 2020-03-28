AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: عدد حالات الشفاء يتجاوز تعداد الخاضعين للعلاج من فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 08:53 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
سجلت كوريا الجنوبية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 9478 حالة حتى فجر اليوم السبت. بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية.

وأوضحت أنه من بين 146 حالة، اكتشفت 71 حالة في مدينة دايجو وحالتان في إقليم كيونج بوك المجاور لها. ومن بين حالات الإصابة الجديدة، تم اكتشاف 24 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحي.

ووصل العدد الكلي للمصابين في العاصمة سول إلى 309 حالات.

وبلغ العدد الكلي لحالات الإصابة المكتشفة أثناء إجراءات الحجر الصحي للوافدين من الخارج 168 حالة. وتم تأكيد 5 حالات وفاة جديدة خلال أمس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 144 حالة.

وتجاوز عدد المتعافين من كورونا بصورة تامة عدد الخاضعين للعلاج تحت الحجر الصحي، وذلك بعد 68 يوما من ظهور أول حالة إصابة في كوريا الجنوبية بتاريخ 20 كانون ثان/يناير.

وبلغ عدد المتعافين 4811 بزيادة 283 شخصا عن اليوم السابق، متجاوزا عدد المرضى الخاضعين للعلاج البالغ عددهم 4523 مريضا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 156 شخصًا

تسجيل 48 حالة بـ كورونا في كوريا الجنوبية.. وارتفاع عدد المصابين إلى 204

كوريا تعلن عن 70 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 833 حالة

كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا" إلى 6284 و43 حالة وفاة

كوريا الجنوبية تسجل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: عزل برج سكني بعد تفشي فيروس كورونا بين سكانه

ترشيحاتنا

تعرف على معني كلمة تويوتا toyota وماذا تعني أسماء موديلاتها

مصر تنتصر على كورونا.. الفيروس اللعين يلفظ أنفاسه الأخيرة من الإسكندرية للأقصر

أستاذ الطب الوقائي: أطعمة قد تصيبك بفيروس كورونا..تفاصيل

كوريا الجنوبية: عدد حالات الشفاء يتجاوز تعداد الخاضعين للعلاج من فيروس كورونا

كيف نجت اليابان صاحبة أكبر نسبة مسنين من مصير إيطاليا المأساوي ؟

المقابل المادي أوقف الصفقة.. طارق يحيي: أيمن أشرف وافق على الانتقال للزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهم أجمل.. شاهد أبرز فساتين ديانا كرزون بعد خطوبتها

تعرف على معني كلمة تويوتا toyota وماذا تعني أسماء موديلاتها

استشاري عيون يكشف: العدسات اللاصقة تصيبك بفيروس كورونا