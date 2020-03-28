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فن

حفل تامر عاشور يتجاوز المليون مشاهد

السبت 28/مارس/2020 - 10:00 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
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آيه عاطف
أحيا الفنان تامر عاشور مساء أمس، الجمعة، حفلا غنائيا أون لاين، وهو الحفل الأول من نوعه لمواجهة أزمة فيروس "كوفيد 19"، الشهير بفيروس كورونا المستجد.


وحقق الحفل نجاحا كبيرا جدًا، حيث تخطى لينك المشاهدة المليون مشاهد، برغم عدم وجود جمهور حقيقي في ساحة الغناء.


وقدم تامر عاشور، العديد من الأغاني الخاصة به، كان أبرزها "هتعدي" و"خيالي" و"عشت معاك حكايات"، و"بيت كبير"، و"من غير ما احكيلك"، و"آخر مقابلة"، و"تسلم"، و"افترقنا"، و"قولوله سماح"، وغيرها من الأغاني.


يذكر أن تامر عاشور هو أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، وذلك من خلال تدوينة له علي حسابه الخاص بـ "تويتر" يوم ١٦ مارس الجاري، ومن المتوقع أن يقوم عدد من نجوم الغناء بتنفيذ نفس الفكرة خلال الفترة المقبلة.
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