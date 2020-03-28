بسبب زيادة ساعات العمل.. طبيبة تقوم بحيلة غيرت بها طريقة ارتداء الكمامة.. صور

ازدادت في الأيام القليلة الماضية أعداد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، لم يعد الاسترخاء لدقائق ممكنا لكثير من الأطباء في تلك الدول ، لذلك قامت طبيبة بنشر طريقة للحصول على راحة أكبر أثناء العمل .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، قامت إحدى طبيبات بريطانيا بنشر صور لها أثناء ارتدائها للكمامة وأشارت إلى حجم الألم الذي تشعر به من الكمامة في منطقة الأذن بسبب شدها طيلة اليوم .





وركبت الطبيبة زر القميص الذي كانت ترتديه في قطعة قماش وضعتها على رأسها، وربطت فيها الكمامة حتى لا تؤلم أذنها عند ارتدائها لساعات طويلة ، بل وأيام أيضا .





جدير بالذكر أن وسائل الإعلام البريطانية أعلنت أمس إصابة رئيس وزراء المملكة البريطانية جونسون بفيروس كورونا و كانتا نتائجه الطبية إيجابية و تم وضعه في الحجر الصحي .