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منوعات

بسبب زيادة ساعات العمل.. طبيبة تقوم بحيلة غيرت بها طريقة ارتداء الكمامة.. صور

السبت 28/مارس/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ازدادت في الأيام القليلة الماضية أعداد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، لم يعد الاسترخاء لدقائق ممكنا لكثير من الأطباء في تلك الدول ، لذلك قامت طبيبة بنشر طريقة للحصول على راحة أكبر أثناء العمل . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، قامت إحدى طبيبات بريطانيا  بنشر صور لها أثناء ارتدائها للكمامة وأشارت إلى حجم الألم الذي تشعر به من الكمامة في منطقة الأذن بسبب شدها طيلة اليوم . 

وركبت الطبيبة زر القميص الذي كانت ترتديه في قطعة قماش وضعتها على رأسها، وربطت فيها الكمامة حتى لا تؤلم أذنها عند ارتدائها لساعات طويلة ، بل وأيام أيضا . 

جدير  بالذكر أن وسائل الإعلام البريطانية أعلنت أمس إصابة رئيس وزراء المملكة البريطانية جونسون بفيروس كورونا و كانتا نتائجه الطبية إيجابية و تم وضعه في الحجر الصحي . 
بسبب زيادة ساعات العمل.. طبيبة تقوم بحيلة غيرت بها طريقة ارتداء الكمامة.. صور
بسبب زيادة ساعات العمل.. طبيبة تقوم بحيلة غيرت بها طريقة ارتداء الكمامة.. صور
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