AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 1250 كيلو أسماك فاسدة داخل أحد المصانع بالدقهلية

السبت 28/مارس/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
تمكنت حملة تموينية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بالتعاون مع مفتشي المديرية من ضبط مصنع لتصنيع وتجفيف الأسماك بناحية ميت غمر يستخدم أسماك منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك.

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في ضرورة مراقبة الأسواق والاطمئنان على جودة المنتجات.

وبالفحص تبين أن المصنع يستخدم أسماك منتهية الصلاحية غير صالح للاستهلاك الآدمي فى الإنتاج وتم مصادرة كمية ومقدارها 1250 كليوجرام أسماك منتهية الصلاحية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصدار 12 ألف بطاقة تموينية بالبحيرة تالف وفاقد «إصدار جديد»

ترشيحاتنا

استشاري عيون يكشف: العدسات اللاصقة تصيبك بفيروس كورونا

فى عيد ميلاد ليدى جاجا.. سر اتهامها بالتحول الجنسى وعدم استحمامها

البطلة.. قصة طبيبة مصرية تكافح فيروس كورونا في أمريكا بدون توقف ..فيديو

بسبب زيادة ساعات العمل.. طبيبة تقوم بحيلة غيرت بها طريقة ارتداء الكمامة.. صور

قائمة أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات السبت 28-3-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ليدى جاجا فى عيد ميلادها

الهدوء التام يخيم على شوارع القليوبية فى اليوم الثانى لقرار الغلق التام.. صور

فى زمن الكورونا.. ممنوع الدخول لحمايتي وحمايتك.. شعار رفعه تجار الأقصر