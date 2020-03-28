ضبط 1250 كيلو أسماك فاسدة داخل أحد المصانع بالدقهلية

تمكنت حملة تموينية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بالتعاون مع مفتشي المديرية من ضبط مصنع لتصنيع وتجفيف الأسماك بناحية ميت غمر يستخدم أسماك منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك.





جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في ضرورة مراقبة الأسواق والاطمئنان على جودة المنتجات.



وبالفحص تبين أن المصنع يستخدم أسماك منتهية الصلاحية غير صالح للاستهلاك الآدمي فى الإنتاج وتم مصادرة كمية ومقدارها 1250 كليوجرام أسماك منتهية الصلاحية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.