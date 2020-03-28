ابقي في المنزل.. جبال الألب مضيئة لدعم الشعب السويسري في أزمة كورونا..صور

قام مجموعة من المتطوعين بإضاءة جبل ماترهورن أحد أشهر قمم جبال الألب الثلجية الأوروبية، لإرسال رسالة أمل للشعب السويسري خلال جائحة فيروس كورونا، وطلب منهم بالتزام المنازل في هذه الفترة الحرجة.





وتم إضاءة الجبل الذي يبلغ طوله 14600 قدم بألوان العلم السويسري، أمس، ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد أضئ الجبل بعلم سويسرا مرفقا بكلمة أمل، وابق في المنزل، وقام بهذه اللفتة الجميلة منتجع زيرمات القريب من الجبل.









وقال منظمو التزلج في زيرمات إنهم ارادوا إظهار التضامن مع جميع الاشخاص الذين يعانون حاليا بسبب فيروس كورونا، ويقدموا الشكر لكل من ساعد في التغلب على هذه الأزمة.





وأضيئ الجبل بالتزامن مع الاضرار التي لحقت بسويسرا التي تقع على حدود شمال إيطاليا، حيث أصبحت خامس دولة أوروبية تسجل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا.









وتم تصوير الجبل المضيئ بخاصية البث المباشر ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي، وقام بضبط هذه الإضاءة الفنان السويسري جيري هوفستيتر، وبالإضافة إلى الكلمات الذي كتبها بالإنجليزية، أضاف صورة للعلم السويسري وقلب، دعوة باللغة الألمانية للتضامن.