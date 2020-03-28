نجوم الفن يناشدون المواطنين البقاء في المنازل.. صلاح عبد الله يلقي قصيدة كورونا

عرضت الإعلامية لميس سلامة، مقطع فيديو لعدد من الفنانين في منازلهم؛ يناشدون المواطنين الالتزام بالبقاء في المنازل والالتزام بقرارات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.









وقدم الفنانون، نصائح بطريقة كوميدية لحث المواطنين على البقاء في المنازل؛ قدر المستطاع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.









من جانبه، ألقى الفنان صلاح عبدالله، قصيدة لتشجيع الجمهور على المكوث في المنزل بعنوان «خليك في البيت»، كما شارك كل من مجدي كامل ومها أحمد، وأحمد حلمي، ومصطفى خاطر، ومحمود عبد المغني، وإدوارد في تقديم نصائح تحث على الالتزام بقرارات الدولة.



