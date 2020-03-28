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محافظات

فى زمن الكورونا.. ممنوع الدخول لحمايتي وحمايتك.. شعار رفعه تجار الأقصر

السبت 28/مارس/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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شمس يونس
قام مواطن يدعى "عماد راضي" بمنطقة شارع السوق بقرية المطاعنة التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر وهو  يرتدي جونتي بلاستيك، ويجعل حاجز من  الكرتون لحجب المسافة بينه وبين المواطنين، أثناء عملية الشراء والبيع، للحمايه والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلق "عماد" على متجره "لافتة ورقية" مكتوب عليها "ممنوع الدخول والتعامل عن بعد لحمايتك وحمايتى من فيروس كورونا.

بسؤاله عن قيامه بهذا الفعل أقر بأنه أراد أن يفعل فكرة فريدة من نوعها ليدل بها على مدى ثقافة ووعى المواطن الإسناوي، مشيرا إلى أنه يقوم بتغير الجوانتي عددا من المرات أثناء عملية البيع والشراء، للحفاظ على صحة الجميع.

وأضاف صاحب المحل أنه يتمنى من جميع التجار فى كل نواحى مركز ومدينة إسنا وقراها أن يقوموا بتعميم هذه المبادرة للحفاظ على صحتهم وصحة المواطنين لعدم التكدث والزحام أثناء عملية البيع والشراء.
فى زمن الكورونا.. ممنوع الدخول لحمايتي وحمايتك.. شعار رفعه تجار الأقصر
فى زمن الكورونا.. ممنوع الدخول لحمايتي وحمايتك.. شعار رفعه تجار الأقصر
فى زمن الكورونا.. ممنوع الدخول لحمايتي وحمايتك.. شعار رفعه تجار الأقصر
فى زمن الكورونا.. ممنوع الدخول لحمايتي وحمايتك.. شعار رفعه تجار الأقصر
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