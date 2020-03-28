فى زمن الكورونا.. ممنوع الدخول لحمايتي وحمايتك.. شعار رفعه تجار الأقصر

قام مواطن يدعى "عماد راضي" بمنطقة شارع السوق بقرية المطاعنة التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر وهو يرتدي جونتي بلاستيك، ويجعل حاجز من الكرتون لحجب المسافة بينه وبين المواطنين، أثناء عملية الشراء والبيع، للحمايه والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وعلق "عماد" على متجره "لافتة ورقية" مكتوب عليها "ممنوع الدخول والتعامل عن بعد لحمايتك وحمايتى من فيروس كورونا.





بسؤاله عن قيامه بهذا الفعل أقر بأنه أراد أن يفعل فكرة فريدة من نوعها ليدل بها على مدى ثقافة ووعى المواطن الإسناوي، مشيرا إلى أنه يقوم بتغير الجوانتي عددا من المرات أثناء عملية البيع والشراء، للحفاظ على صحة الجميع.



