الولايات المتحدة تستعد لكارثة.. تحويل الفنادق إلى مستشفيات لاستيعاب مرضى كورونا

حصل مهندسو الجيش الأمريكي على موافقة لتحويل الفنادق وبعض المنشآت العامة إلى مستشفيات طوارئ مجهزة استعدادا لأي كارثة قد تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ضمن خطتهم لمكافحة فيروس كورونا التاجي (كوفيد -19) ، بعد وصول عدد المصابين لأكثر من 100 ألف شخص بالولايات المتحدة حتى الآن.





ووفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، فقد ظهر الجنرال سيمونيت من مهندسي الجيش الأمريكي في برنامج "فوكس آند فريندز"، وتحدث عن الفكرة، قائلا: " إنها جاءت لهم منذ أكثر من أسبوع، بعد تصريح حاكم نيويورك أندرو كومو إنه سيكون هناك نقص كبير في الإمدادات الطبية والأماكن.





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وأوضح قائلًا: "كنا نعلم أن لدينا عجزًا كبيرًا في أسرة المستشفيات.. لذلك فكرنا في طريقة لبناء مستشفيات في غضون 3 أسابيع، ولكنه وقت قياسي لبناء منشأة ذات تصميم قياسي، لهذا دعت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، لإمكانية تطبيق هذا التصميم القياسي إما في فندق أو في ملعب أو خيم ميدانية".









ونظرا لأن الفنادق بدون نزلاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فهناك الكثير من الأماكن المتاحة لتكون مكانا للمرضى، وسيتم تطبيقها من خلال تأجير الفندق لمدة 3 أشهر، مع إجراء التعديلات اللازمة بها من إضافة أجهزة طبية وما شابه ذلك.





وتوجد خطة أخرى وهي استخدام الملاعب ومراكز المؤتمرات، لتحويلها إلى مستشفيات طوارئ، وحول الجيش الأمريكي بالفعل مركز جافيتيس بمدينة نيويورك إلى مستشفى تضم 2900 غرفة للمرضى.









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