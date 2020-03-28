شاهد.. عملية دفن أول ضحية لفيروس كورونا في الأردن

تداولت وسائل إعلام أردنية وعربية، اليوم السبت، مشاهد من عملية دفن أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا في الأردن.





وكانت المملكة الأردنية سجلت أمس، الجمعة، أول حالة وفاة بفيروس كورونا لامرأة في الثمانينيات من عمرها، وفق ما قالت وكالة الأنباء الأردنية عبر "تويتر".





وأعلن وزير الصحة، سعد جابر، أن المملكة سجلت 23 حالة إصابة جديدة أمس، الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 235 حالة.





وقال "جابر"، خلال مؤتمر صحفي، إن الحالات الجديدة توزعت على حالتين في الحجر الصحي قدما من الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة قادمة من باكستان، وحالة مخالطة لأحد المرضى، و8 حالات مخالطين لسكان إحدى العمارات السكنية في عمان، وسيتم اتخاذ الإجراءات لفحص باقي الموجودين.





كما شملت باقي الحالات، حالة لشخص لبناني، و3 حالات مخالطين لأب قادم من السعودية وهم عائلته، و5 حالات من محافظة إربد، وحالتين يتم الاستقصاء عنهما.



