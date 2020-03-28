معاون وزير الشباب: نخاطب جميع فئات المجتمع ونحن بمثابة وزارة الإنسان المصري.. فيديو

قال عبادة الجزار، معاون وزير الشباب لتطوير الأعمال والدراسات الفنية، إن هذه الفترة تعد بمثابة فرصة جيدة لإعادة ترتيب الخطط والخطوات في الوزارة، والعمل بتقنيات مختلفة وتكثيف برامج الأنشطة الإلكترونية.





وأضاف عبادة الجزار، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أنه كان من الضروري العمل على تقييم البرامج الإلكترونية التي تتبعها الوزارة لمعرفة مدى كفاءتها وتأثيرها، وأصبح العاملون على تلك البرامج يخرجون إلى الشباب في أماكن تواجدهم.





وأكد معاون وزير الشباب، أنه أصبح هناك مجموعة من الشباب الذين تلقوا تدريبات مختلفة من برامج الوزارة ليستطيعوا إقناع أقرانهم من الشباب بالجلوس في المنزل والتوعوية بأهمية هذا الدور، وغيرهم تدربوا على كيفية التعقيم والتطهير في المراكز والقرى المختلفة.





وأوضح أن هناك آلية من ضمن آليات الوزارة تسمى "التشبيط"، وهي التي تتيح لوزارة الشباب والرياضة التعاون مع كل وزارات ومؤسسات الدولة بمختلف مجالاتها، لأن الوزارة تخاطب كل فئات المجتمع، فهي بمثابة "وزارة الإنسان المصري".





وأشار إلى أن من أهم القرارات التي اتخذها الوزيرة هي أن 5% من إيرادات وخطط مركز الشباب موجهة لكبار السن والرواد من تخطوا 35 عاما، و5% أخرى لذوي الهمم.