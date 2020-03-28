AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معاون وزير الشباب: نخاطب جميع فئات المجتمع ونحن بمثابة وزارة الإنسان المصري.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 11:32 ص
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال عبادة الجزار، معاون وزير الشباب لتطوير الأعمال والدراسات الفنية، إن هذه الفترة تعد بمثابة فرصة جيدة لإعادة ترتيب الخطط والخطوات في الوزارة، والعمل بتقنيات مختلفة وتكثيف برامج الأنشطة الإلكترونية.


وأضاف عبادة الجزار، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أنه كان من الضروري العمل على تقييم البرامج الإلكترونية التي تتبعها الوزارة لمعرفة مدى كفاءتها وتأثيرها، وأصبح العاملون على تلك البرامج يخرجون إلى الشباب في أماكن تواجدهم.


وأكد معاون وزير الشباب، أنه أصبح هناك مجموعة من الشباب الذين تلقوا تدريبات مختلفة من برامج الوزارة ليستطيعوا إقناع أقرانهم من الشباب بالجلوس في المنزل والتوعوية بأهمية هذا الدور، وغيرهم تدربوا على كيفية التعقيم والتطهير في المراكز والقرى المختلفة.


وأوضح أن هناك آلية من ضمن آليات الوزارة تسمى "التشبيط"، وهي التي تتيح لوزارة الشباب والرياضة التعاون مع كل وزارات ومؤسسات الدولة بمختلف مجالاتها، لأن الوزارة تخاطب كل فئات المجتمع، فهي بمثابة "وزارة الإنسان المصري".


وأشار إلى أن من أهم القرارات التي اتخذها الوزيرة هي أن 5% من إيرادات وخطط مركز الشباب موجهة لكبار السن والرواد من تخطوا 35 عاما، و5% أخرى لذوي الهمم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يبحث تعزيز التعاون المشترك مع سفيرة كولومبيا .. صور

وزارة الشباب: 160 مشاركا باللقاء الإعلامى الأول لمسئولى عشائر الجوالة

هالة السعيد: الشركات الناشئة ترسم مشهدًا اقتصاديًا جديدًا في مصر

وزارة الشباب تطلق حملة قومية لممارسة الرياضة أونلاين

وزيرة التخطيط تناقش مع الخشت تمويل واستكمال الفرع الدولي لجامعة القاهرة

الخشت: الانتهاء من الهيكل الخرساني للمرحلة الأولى من مشروع الفرع الدولي

ترشيحاتنا

الهدوء التام يخيم على شوارع القليوبية فى اليوم الثانى لقرار الغلق التام.. صور

محدش هيسقط .. رسالة عاجلة من وزير التربية والتعليم لطلاب الإعدادية

بعد إصابة 536 بفيروس كورونا.. الصحة: تخلصوا من العادات الخاطئة

وفاة 300 إيراني إثر تناولهم مادة الميثانول السامة للوقاية من كورونا

بكلمك مش بترد.. رضوى الشربينى تشعل السوشيال ميديا مع شقيقها..شاهد

مين أحلى؟ هنا الزاهد ورضوى الشربينى تتألقان بنفس الجمبسوت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ليدى جاجا فى عيد ميلادها

الهدوء التام يخيم على شوارع القليوبية فى اليوم الثانى لقرار الغلق التام.. صور

فى زمن الكورونا.. ممنوع الدخول لحمايتي وحمايتك.. شعار رفعه تجار الأقصر