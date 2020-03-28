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اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 28 مارس 2020

السبت 28/مارس/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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احمد علام
سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة ، ارتفاعًا طفيفيا في بعض المنتجات، خلال تعاملات اليوم السبت 28-2020 فى سوق العبور، وتراوحت أسعار الطماطم من 2.25 إلى 5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 3.5 إلى 4 جنيه، والبصل من 6جنيهات.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 6 جنيهات، والفاصوليا ب15 جنيه، والفلفل الرومي بـ8 جنيهات، والثوم بـ6.5 جنيهات، واللفت بـ1.5، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 6 جنيهات، والملوخية 7.5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي ما بين 3 إلى 7 جنيهات، والباذنجان البلدي 7 جنيهات، والفلفل الألوان بـ18 جنيهًا، والبسلة بـ 9 جنيهات، والسبانخ من 4 إلى 6 جنيهات والفجل صينى بـ3 جنيهات، والفجل الأحمر بجنيهان، والبروكلى بـ 5 جنيهات، والقرنبيط بـ4 جنيهات.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة ، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 17 إلى 23 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 16 إلى 18 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.

وسعر كيلو البرتقال البلدى 4.50 جنيه، والبرتقال السكري 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ7.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، واليوسفي من 3 جنيه إلى 8 جنيهات ، والكانتلوب من 5 إلى 10 جنيهات.

وتراوحت الجوافة ما بين 4 إلى 7 جنيهات، والفراولة من 3 إلى 7جنيهات، ، والجريب فروت 5 جنيهات.
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