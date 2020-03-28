أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 28 مارس 2020

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة ، ارتفاعًا طفيفيا في بعض المنتجات، خلال تعاملات اليوم السبت 28-2020 فى سوق العبور، وتراوحت أسعار الطماطم من 2.25 إلى 5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 3.5 إلى 4 جنيه، والبصل من 6جنيهات.



ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 6 جنيهات، والفاصوليا ب15 جنيه، والفلفل الرومي بـ8 جنيهات، والثوم بـ6.5 جنيهات، واللفت بـ1.5، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 6 جنيهات، والملوخية 7.5 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي ما بين 3 إلى 7 جنيهات، والباذنجان البلدي 7 جنيهات، والفلفل الألوان بـ18 جنيهًا، والبسلة بـ 9 جنيهات، والسبانخ من 4 إلى 6 جنيهات والفجل صينى بـ3 جنيهات، والفجل الأحمر بجنيهان، والبروكلى بـ 5 جنيهات، والقرنبيط بـ4 جنيهات.