خالد الشناوي يكتب: عشقت الحسين

حين تطالعنا ذكرى ميلاد أبو الشهداء الإمام الحسين عليه السلام يأخذنا اليقين أن الزخم العطائي لثورته عطاء مستمر ودائم، على مختلف العصور والدهور والأجيال، فهو بمثابة المشعل الذي ينير الدرب للثائرين، في سبيل رسالة الحق، الرسالة الإسلامية الخالدة.





وفي نفس الوقت تحرق الهياكل الوهمية المزيفة التي بنت دعائمها على عروش من الشمع، سرعان ما تذوب بحرارة الصرخة الحسينية المدوية في سماء العالمين.





وهذا العطاء الدائم المستمر للثورة، طالما غذّى الغصون الإسلامية; حتى نمت وترعرعت ببركة ثورة أبي الشهداء الحسين الخالد.







فهي كانت ولا تزال وستكون نبراسًا لكل إنسان معذب ومضطهد على وجه هذه الأرض، وهي الأمل المنشود لكل الناس الخيرين، الذين يدافعون عن حقهم في العيش بسلام وأمان.





فهذه القرون تأتي وتذوب قرنًا بعد قرن، كما تذوب حبة الملح في المحيط.





وهذا الحسين اسمه باق في القلوب وفي الأفكار والضمائر، فهو أكبر من القرون وأكبر من الزمن; لأنّه عاش لله، وجاهد في سبيله، وقتل في رضوانه.





فهو مع الله والله معه، ومن كان الله معه فهو باق.





وهي الثورة الوحيدة في العالم، التي لو تسنّى لكل فرد مهما كان معتقده وفكرته أن يقرأ مسرحيتها بكل أبعادها وتفاصيلها، لما تمكّن من أن يملك دمعته وعبرته!





لقد هبَّ على الأرض تاريخ كبير غيّر كثيرًا من المفاهيم، وأقلق كثيرًا من الثوابت في التاريخ الحديث، إلّا أنّ للمسالة وقفة تأريخية قديمة يشهد التاريخ بريادتها للإمام الحسين عليه السلام، تلك هي معركة الطفّ، فالإمام عليه السلام «إنّما خرج لطلب الإصلاح في الأُمّة، وهو ربيب النبوة، فسيرته في النهضة والإصلاح منهج يُقتدى، وخطابه ومواقفه تشكل معالم هادية لكل حُرّ غيور على مصلحة أُمّته ومجتمعه».





ومن هنا؛ كانت ثقافة الثورة ثقافة حسينية، وجهها الآخر الإصلاح، فقد ظهرت ببُعد استنشق الحياة من خلال الموت، فكانت إصلاحًا للدين والأُمّة بأسرهما.





ونحن هنا إزاء موقف لا تستطيع حكمتنا البشرية استيعابها بتفاصيلها؛ لأنّها تصيبنا بالدهشة من عظمة شخص الإمام عليه السلام وقدرة صبره، فقد قلب مفهوم الموت، ليكوّن مفهومًا جديدًا للحياة، وهذا بالفعل يحتاج إلى طاقة هائلة، وحكمة تفرّد بها الإمام.





فشتان بين ثورة الإمام الواضحة في مبادئها وشرعنتها وبين من يحاولون اليوم مزجها بمخالب التأسلم التكفيري الذي لم يأخذ من الدين غير اسمه.





وما هم سوى عملاء للغرب الطامع واجندات تخريبية بعيدة عن صحيح الإسلام كل البعد.





سلام على الإمام الشهيد، وسلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحابه.



