رسائل فيديو لحث طلاب جامعة سوهاج على البقاء في منازلهم

أطلق نموذج محاكاة مجلس جامعة سوهاج مبادرة لحث الطلاب على الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بالبقاء في المنزل لمنع التجمعات، إضافة إلى نشر الوعي بطرق الوقاية الصحيحة بفيروس كورونا.





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وبثت المبادرة رسائل فيديو مسجلة لرئيس الجامعة الدكتور أحمد عزيز، ولعدد من عمداء الكليات في جامعة سوهاج أثناء تواجدهم في منازلهم طلبوا خلالها من الطلاب البقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات.





حيث أكد عمداء الكليات بأنهم على تواصل دائم بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس لاستكمال المحاضرات إلكترونيا وأن جميع القرارات ستكون في مصلحة الطالب.





من جانبه قال أحمد رفاعي الطالب بكلية الهندسة، ورئيس النموذج للعام الدراسي الحالي إن أعضاء النموذج رغبوا في أن يكون لهم دور فعال ومؤثر عن طريق توعية طلاب جامعة سوهاج بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة المصرية في هذه المرحلة، وذلك تماشيا مع ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات احترازية لمواجهة العدوى.





كما أشاد بمدى تفاعل الطلاب مع المبادرة ومع الرسائل التي تم بثها لهم من عمداء كلياتهم.