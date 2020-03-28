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لافتة طيبة .. علاج طلاب جامعة القاهرة بالمجان في جميع مستشفياتها.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 04:07 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت الإعلامية لميس سلامة لافتة طيبة اتخذتها جامعة القاهرة وتتمثل في علاج طلابها في كل المستشفيات الجامعية وعدم اقتصارها على مستشفى الطلبة فقط، مؤكدة أن الجامعة ستتحمل كافة المصاريف العلاجية للطلاب.

وقالت لميس سلامة خلال تقديمها فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" إن سيكون العلاج بدون اي تكلفة او إجراءات، موجهة الشكر لرئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت ودعمه الدائم لطلاب الجامعة.

كان مجلس جامعة القاهرة، وافق على قرار الدكتور محمد الخشت بقبول علاج الحالات المرضية من الطلاب بجميع المستشفيات والوحدات العلاجية التابعة للجامعة بدون تكلفة مدفوعة من الطلبة، وتحمل الجامعة لكافة التكاليف، بعد أن كانت مستشفى الطلبة فقط هي المستشفى الوحيدة التي تستقبل الحالات المرضية للطلاب وتقدم لهم العلاج.

وأوضح الدكتور الخشت، أن القرار يتيح العلاج لطلاب الجامعة بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" بدون خطاب تحمل تكاليف أو دفع مقدم، مع تحمل الجامعة لكافة التكاليف، والاكتفاء بخطاب تحويل من مستشفى الطلبة، وذلك بالنسبة للخدمات غير المتوافرة بمستشفى الطلبة، و في حالة الطوارئ دون أي شرط، تسهيلًا على الطلاب وتقديم الخدمات الطبية لهم بالمجان والحفاظ على صحتهم طوال فترة دراستهم بالجامعة.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على قرار الدكتور محمد الخشت بقبول علاج الحالات المرضية من الطلاب بجميع المستشفيات والوحدات العلاجية التابعة للجامعة بدون تكلفة مدفوعة من الطلبة، وتحمل الجامعة لكافة التكاليف، بعد أن كانت مستشفى الطلبة فقط هي المستشفى الوحيدة التي تستقبل الحالات المرضية للطلاب وتقدم لهم العلاج.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه اتخذ هذا القرار فور علمه برفض أحد المراكز العلاجية التابعة لمستشفى قصر العيني استقبال إحدى الطالبات لعدم حصولها على خطاب تحمل التكاليف، ولم تكن قادرة على دفع مقدم 500 جنيه لاستقبالها في المستشفى.

وأكد أنه فور علمه بالواقعة، وجه بدخول الطالبة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، إلى جانب التوجيه بتغيير القواعد المعمول بها في هذا الشأن ليتم علاج الحالات المرضية من الطلاب بجميع المستشفيات والوحدات العلاجية التابعة للجامعة بدون تكلفة أو إجراءات من أي نوع إلا إثبات أنه من طلاب جامعة القاهرة.

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة تعتبر من أقدم المستشفيات التعليمية والعلاجية وأكبرها فى مصر والشرق الأوسط، وتضم مجموعة من المستشفيات في جميع فروع الطب، ومنها: مستشفى المنيل الجامعي، ومستشفى أمراض النساء والتوليد، ومستشفى الأمراض الباطنة، ومستشفى الأطفال الجامعي الجديد، والعيادات الخارجية، وغيرها.
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