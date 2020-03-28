AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاشتاج تامر عاشور يتصدر تويتر.. والمغردون: فرحنا بالحفل وكسر الملل

السبت 28/مارس/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج تامر عاشور صباح اليوم، السبت، بعد إقامة النجم حفلا غنائيا عبر صفحته الرسمية على يوتيوب وشاهدها الآلاف.

وكان الحفل مساهمة من النجم تامر عاشور، لكسر حالة الملل لدى محبيه؛ بعد توقف جميع الفعاليات الفنية والثقافية على مستوى العالم، ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا، ودعمًا لجمهوره وتشجيعهم على البقاء في المنازل؛ لتجنب الإصابة بالفيروس القاتل.

ولاقى الحفل تفاعل الجماهير، وتضمنت تغريداتهم مقاطع من البث المباشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعى، فيما شاهد الحفل أكثر من 53 ألفا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر عاشور يحيي حفلا بدون جمهور.. غدا

خليك فى البيت.. ترفيه منزلى لكسر جمود حظر التجول.. حفلات بدون جمهور لـ تامر عاشور ورامى عياش

الليلة .. تامر عاشور يحيي أول حفل لايف للجمهور في منزله .. تفاصيل

تامر عاشور يقدم أول حفل لايف بدون جمهور.. فيديو

بعد أول حفل لايف دون جمهور.. تامر عاشور يتصدر تويتر

تامر عاشور في أول حفل لايف بدون جمهور: أنا متعقم.. فيديو

ترشيحاتنا

المقابل المادي أوقف الصفقة.. طارق يحيي: أيمن أشرف وافق على الانتقال للزمالك

مثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ليدى جاجا فى عيد ميلادها

حسام عاشور.. مسمار منتصف الأهلي بين مطرقة الاعتزال وسندان لقب عالمي

لن تتوقع.. عادة خطيرة ترتكبها النساء تجعلهن أكثر عرضة لـ فيروس كورونا

جمال شعبان: نسب التعافي من كورونا بمصر من أعلى النسب في العالم

شاهد.. مصففو الشعر يتحدون كورونا بطرق غريبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ليدى جاجا فى عيد ميلادها

الهدوء التام يخيم على شوارع القليوبية فى اليوم الثانى لقرار الغلق التام.. صور

فى زمن الكورونا.. ممنوع الدخول لحمايتي وحمايتك.. شعار رفعه تجار الأقصر