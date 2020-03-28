هاشتاج تامر عاشور يتصدر تويتر.. والمغردون: فرحنا بالحفل وكسر الملل

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج تامر عاشور صباح اليوم، السبت، بعد إقامة النجم حفلا غنائيا عبر صفحته الرسمية على يوتيوب وشاهدها الآلاف.





وكان الحفل مساهمة من النجم تامر عاشور، لكسر حالة الملل لدى محبيه؛ بعد توقف جميع الفعاليات الفنية والثقافية على مستوى العالم، ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا، ودعمًا لجمهوره وتشجيعهم على البقاء في المنازل؛ لتجنب الإصابة بالفيروس القاتل.





ولاقى الحفل تفاعل الجماهير، وتضمنت تغريداتهم مقاطع من البث المباشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعى، فيما شاهد الحفل أكثر من 53 ألفا.



