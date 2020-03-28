أخبار السعودية اليوم.. وزارة الحج والعمرة تصدر تنويها للمعتمرين المنتهية إقامتهم.. البنوك تواجه كورونا بـ 100 مليون ريال.. وهاشتاج حظر كلي يتصدر تويتر السعودي

هاشتاج حظر كلي يتصدر "تويتر" السعودي

البنوك السعودية تواجه كورونا بـ 100 مليون ريال

وزارة الحج والعمرة تصدر تنويها للمعتمرين المنتهية إقامتهم





أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، تنويهًا للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم.





وذكرت الوزارة، في التنويه الذي نشرته صحيفة "سبق" السعودية: "يأتي التنويه إلحاقًا لما أعلنته الوزارة، الاثنين الماضي، عن إتاحة الفرصة لجميع المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية".





وأضافت: "آنذاك أشارت الوزارة إلى المعتمرين بالتقدم بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة".





وقدّمت مجموعة من البنوك السعودية تبرعات مالية ضخمة لصالح صندوق الوقف الصحي، الذي يعمل في شراكة إستراتيجية مع وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته على المجتمع، تصرف في توفير عدد من الأجهزة الطبية التي يتطلبها التعامل مع هذه الجائحة.





وجاءت قائمة البنوك التى قدمت تبرعات مالية قاربت حدود الـ 100 مليون ريال، وشملت البنك الأهلي الذي قدم دعما بمبلغ ٣٣ مليون ريال، وبنك الرياض 17 مليون ريال، وبنك سامبا ١٦.٥ مليون ريال، والبنك السعودي الفرنسي ١٢ مليونا، والبنك العربي ١٢ مليون ريال.





على جانب آخر، قدمت شركة "بوبا" العربية تبرعا بمبلغ 20 مليون ريال لصالح الصندوق، وأوضح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية المهندس علي محمد شنيمر، أن هذه البادرة تأتي استشعارًا من الشركة لدورها الوطني ومسئوليتها المجتمعية ورغبة في مؤازرة الجهود الحكومية في مكافحة جائحة كورونا المستجد.





وبرز موضوع فرض حظر التجوال بشكل كلي بين نشطاء مواقع التدوينات قصيرة في المملكة العربية السعودية، ومطالبات لتطبيقه للحد من استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".





وعلى وسم حظر كلي، قال محمد الباشا: ‏"‎#حظر_كلي والله الحظر الكامل مطلوب بأمانة"، وغرد أبو بندر الشمري قائلا: "الحظر مسائي بأمر، والمفروض المواطن يكمل الحظر صباحي إلا لضرورة، جلوسك في بيتك يحميك ويحمي غيرك".





وتأتي المطالبات بفرض حظر تجول كلي في السعودية، وذلك بعد العديد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية مثل قرار تعليق رحلات الطيران وسيارات الأجرة وحظر تجول جزئي ضمن إجراءات أخرى اتخذتها المملكة للحد من التجمعات والعدوى في المناطق العامة.