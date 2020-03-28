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اقتصاد

التمثيل التجاري: وقف استقبال سائقي الشاحنات القادمة لميناء ضبا

السبت 28/مارس/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
خاطب جهاز التمثيل التجاري المصري، المجلس التصديرى للأثاث، بشأن صدور توجيهات من الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) بشأن إيقاف استقبال سائقي الشاحنات القادمة لميناء ضبا، على أن ينسق المستورد مع سائق محلي لاستقبال البضائع الأخرى والاستمرار في ترحيل الشاحنات المغادرة.

يأتى ذلك في إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها دول العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتتضمن أهم الإجراءات الورادة التالى:

- إن التعميم الصادر من هيئة الموانئ السعودية يقضي بإيقاف الرحلات البحرية، مع تعليق السماح بالسفر ومنع القادمين من وإلى السعودية وعدد من الدول بينها مصر باستثناء رحلات الإجلاء والشحن وتم التوصل لحل يقضي باستبدال البرادات والسائقين المصريين بمحليين من داخل المملكة في إطار تنفيذ تعليمات تجاوز الفترة الزمنية مدة 36 ساعة وهو ما اضطرت معه سلطات الميناء باتخاذ قرار بإعادتها.


- لم يتم تفريغ ونقل سوى 23 شاحنة فقط من أصل 110 شاحنات مصرية في الميناء مع التوصية باستمرار على إرسال المنتجات المصرية من خلال الشحن البحري النظامي (برادات أو حاويات) ودون شاحنة أو سائق اتساقا مع التعليمات والإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة.

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