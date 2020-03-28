سيدة مسنة بأسيوط تروى تفاصيل تغلبها على فيروس كورونا.. فيديو

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" تقرير فيديو عن تعافى سيدة مسنة تدعى رئيسة فرغلي، من فيروس كورونا.

وقالت الحاجة رئيسة فرغلي، صاحبة الـ 72 عامًا، بمحافظة أسيوط: "ذهبت إلى المستشفى، وأجرى لي بعض التحاليل والفحوصات الطبية، والأطباء قدموا لي كل الدعم والمساعدة ولم يقصروا في شيء"، مضيفة أن المستشفى كان به جميع المستلزمات الطبية، فضلا عن الطعام والشراب.







من ناحية أخرى، أكدت هيئة الدواء المصرية أن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بالمديريات، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التهرب الضريبي وهيئة الرقابة الإدارية ومصلحة الجمارك، شنت أمس، الجمعة، حملات مكثفة على محافظات أسيوط وكفر الشيخ والإسكندرية، ونجحت في ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المخالفة.

وتابعت: "فرحانة إني خفيت، وأهلي قابلوني بالزغاريد".