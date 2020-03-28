تعليق وزير المالية الدنماركي على الطريقة التي تفكر بها حكومة بلاده اقتصاديا



وأضاف نيكولاي وامن خلال مقابلة عبر قناة "سي إن إن" أن جميع الأعمال في الدنمارك سواء كانت صغيرة أو كبيرة ضربت بشكل مباشر دون أي تحذير مسبق وبلا أي مسؤولية، موضحًا أنه كان يتوجب عليهم القيام بأمر ذات أهمية وتتمثل في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الوظائف لبث الطمأنينة عند الشركات و الاتحادات.



وأردف وزير المالية إنهم غير قادرين على إنقاذ كل الوظائف وكل شركة ولكن يمكنهم إحداث فارق حقيقي ، مشيرًا إلى ان هذا ما تم العمل عليه من جانب الحكومة و البرلمان بمختلف احزابة بدعم الخطة التي تم اتخاذها وبما تسمي بالنموذج الدنماركي وهو العمل مع العمال وأصحاب العمل لوضع خطة لم تستغرق أكثر من 24 ساعة لتأكيد أن المساعدة قادمة بسرعة لمن يحتاجها.

قال نيكولاي وامن وزير المالية الدنماركي، إننا على علم منذ البداية أن فيروس كورونا سيضرب المجتمع الدنماركي كشكل كلي وليس على الصعيد الصحي فقط، وكان يتوجب علينا النظر إلى اقتصادنا خلال هذه الفترة.