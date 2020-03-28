دائما ما يراودني شعور بأن أحد أبنائي سيحدث له مكروه.. نصيحة من أمين الفتوى





مؤمنة بقضاء الله وقدره، ولكن دائمًا ما يراودني شعور بأن أحد أبنائي سيحدث له مكروه فماذا أفعل.. سؤال ورد لللشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء.









وقال شلبي خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، إنه يجب على الإنسان ألا يجعل هذه الأفكار تسيطر عليه، وعليك أن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم.





وأضاف أن كثرة ذكر الله والصلاة على النبي محمد ـصلى الله عليه وسلم - تصرف عن الإنسان الشيطان وتجعل قلبه مطمئنًا وتريح قلبه.





وأكمل: عليك بالدعاء وذكر الله دائما، وإذا استمر هذا الأمر فالجئي إلى طبيب مختص لمعالجة هذا الأمر حتى لا يتفاقم.





قال دار الإفتاء المصرية ، إن أحب العمل إلى الله تعالى هي ما داوم عليه صاحبه وإن قل، مؤكدةً أن الاستمرار عليه أحبُّ إلى الله مِن أن الإنسان يضغط على نفسه، ويحملها في وقت ما عملًا صالحًا، ثم ينقطع عنه.





وأضافت الإفتاء، عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن ذلك كان حال النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان إذا عمل عملًا أثبته –أي: دام عليه-، وكان ينهى عن قطع العمل وتركه إلا لعذر، ناصحة بقولها: فداوموا على الأعمال الصالحة بعد رمضان لعلكم تكونوا ممن أحب رب العزة عمله.





واستدلت الدار، بما روى الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، في كتابه الجامع الصحيح، في كتاب الرقاق منه، باب القصد والمداومة على العمل، بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: سُئل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: أيُّ الأعمال أحبُّ إلى الله؟ قال: «أَدْوَمُها وإنْ قَلَّ». وقال: «اكْلُفُوا مِن الأعمال ما تُطِيقُون».





وأوضحت أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أرشد إلى أن المداومة على العمل، والاستمرار عليه أحبُّ إلى الله مِن أن الإنسان يضغط على نفسه، ويحملها في وقت ما عملًا صالحًا، ثم ينقطع عنه.



