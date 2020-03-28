AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دائما ما يراودني شعور بأن أحد أبنائي سيحدث له مكروه.. نصيحة من أمين الفتوى

السبت 28/مارس/2020 - 12:47 م
دائمًا ما يراودني
دائمًا ما يراودني شعور بأن أحد أبنائي سيحدث له مكروه
Advertisements
محمود ضاحي

مؤمنة بقضاء الله وقدره، ولكن دائمًا ما يراودني شعور بأن أحد أبنائي سيحدث له مكروه فماذا أفعل.. سؤال ورد لللشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء.


وقال  شلبي خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء،  إنه يجب على الإنسان ألا يجعل هذه الأفكار تسيطر عليه، وعليك أن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم.

وأضاف أن كثرة ذكر الله والصلاة على النبي محمد ـصلى الله عليه وسلم - تصرف عن الإنسان الشيطان وتجعل قلبه مطمئنًا وتريح قلبه.

وأكمل: عليك بالدعاء وذكر الله دائما، وإذا استمر هذا الأمر فالجئي إلى طبيب مختص لمعالجة هذا الأمر حتى لا يتفاقم.

قال دار الإفتاء المصرية، إن أحب العمل إلى الله تعالى هي ما داوم عليه صاحبه وإن قل، مؤكدةً أن الاستمرار عليه أحبُّ إلى الله مِن أن الإنسان يضغط على نفسه، ويحملها في وقت ما عملًا صالحًا، ثم ينقطع عنه.

وأضافت الإفتاء، عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن ذلك كان حال النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان إذا عمل عملًا أثبته –أي: دام عليه-، وكان ينهى عن قطع العمل وتركه إلا لعذر، ناصحة بقولها: فداوموا على الأعمال الصالحة بعد رمضان لعلكم تكونوا ممن أحب رب العزة عمله.

واستدلت الدار، بما روى الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، في كتابه الجامع الصحيح، في كتاب الرقاق منه، باب القصد والمداومة على العمل، بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: سُئل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: أيُّ الأعمال أحبُّ إلى الله؟ قال: «أَدْوَمُها وإنْ قَلَّ». وقال: «اكْلُفُوا مِن الأعمال ما تُطِيقُون».

وأوضحت أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أرشد إلى أن المداومة على العمل، والاستمرار عليه أحبُّ إلى الله مِن أن الإنسان يضغط على نفسه، ويحملها في وقت ما عملًا صالحًا، ثم ينقطع عنه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخاف على أولادي فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى ينصح بـ 4 أمور

حقيقة مقولة المتثائب أثناء قراءة القرآن محسود.. أمين الفتوى يجيب

هل الفرح بعمل الخير يعد من الرياء ؟ أمين الفتوى يرد

آية قرآنية يحفظك الله بها طول اليوم.. يغفل عنها كثيرون

هل حسن الظن سذاجة؟.. داعية إماراتي يجيب

هل كان النبي يصوم أكثر شهر شعبان؟ .. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

جمال شعبان: التطعيم ضد الدرن قد يقي من الإصابة بفيروس كورونا

غدًا.. تشييع جثمان الفنان جورج سيدهم من كنيسة العذراء

شكلي هتخلى عن مبادئي.. شاهد رد مذيعة على سؤال زميلها بالبرنامج

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة ..فيديو

فيروس كورونا السبب..أطباء الأسنان: إغلاق كامل للعيادات الخاصة التزاما بقرار حظر التجول

في ذكرى ميلاد سعاد أحمد.. عاشت حياة مأساوية وكانت سببا في اكتئاب زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. حملات تطهير وتعقيم مكثفة بالغربية

جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش

هل يلتصق فيروس كورونا بالملابس..اعرف الحقيقة