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حوادث

بسبب الخلاف على ثمن توك توك.. بلية يقتل صديقه رميا بالرصاص فى القليوبية

السبت 28/مارس/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
لقي سائق توك توك مصرعه في مشاجرة مع زميله بمنطقة الخانكة بسبب الخلاف على ثمن توك توك قام المتهم بشرائه من القتيل وماطله في دفع باقي ثمنه.

تم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق.

تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إشارة من المستشفى بوصول "ا. ا. م" 30 عاما سائق توك توك، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري في الفخذ.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق قام المجنى عليه ببيع توك توك له وماطله في دفع باقى ثمنه وعندما توجه المجني عليه برفقته سائق زميله لمطالبة المتهم بدفع باقي الثمن نشبت بينهما مشاجرة.

قام على أثرها المتهم ويدعى "م. س. ع"وشهرته "بليه" بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته صوب المجنى عليه وزميله فأصاب القتيل في الفخذ وتوفي فور وصوله المستشفى وفر المتهم هاربا تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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