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ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: البلاء الحقيقي

السبت 28/مارس/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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هل تعلمون ما هو البلاء الحقيقي؟ أو الهزيمة الحقيقية؟ هو أن تذهب كورونا ويموت من يموت ويبقى من يبقى ولا يتعظ.

أن يعيش من كان خائفا من الموت، ولكنه لا يتغير، لا تغيره الخطوب، ولا يعظه الموت، ولا يخيفه المرض،  الهزيمة الحقيقية أو الكارثة الحقيقية هو ألا نتعظ.

أن نظل على حالنا كما نحن، وكما هو أغلبنا حاليا رغم زيادة عدد الوفيات، وحتى ولو بدون أن يكون كورونا السبب، ولكننا لا نتعظ.

دائما نأمل في عمر طويل مديد، ولا نحاول أن نعيش بسلام مع أنفسنا، لا نحاول أن نعيش بقناعة ورضا.

البلاء الحقيقي ألا نتغير، ولا نتأثر، بكينا على غلق المسجد النبوي والمسجد الحرام أمام المعتمرين والحجيج، ولكن ما بكينا على أننا لا نعبد الله حق عبادته.

كل ما فعلناه بحثنا على وسائل تسلية في فترة الجلوس بالمنزل، دون حساب للنفس ولا عقاب، ولا حتى عهد على التغيير.

قال الله تعالى: "وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" صدق الله العظيم، قال ابن عباس: "يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه".

اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ولا تجعل بلاءنا في ديننا.

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