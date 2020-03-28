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محافظات

قبل 31 مارس.. شركة مياه الشرب تناشد أصحاب العدادات مسبقة الدفع التوجه لأقرب فرع

السبت 28/مارس/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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أحمد على

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أصحاب العدادات مسبقة الدفع بمراكز ومدن المحافظة، بالتوجه إلى أقرب مركز شحن، لإعادة تهيئة كارت الخدمة فى موعد غايته 31 مارس الجاري.


وأشار المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إلى أن هذا يأتي في إطار حرص الشركة على استمرار خدمة مياه الشرب دون انقطاع خلال الفترة الحالية .


وأوضح "عطية" أن هذا الإجراء الذي تناشد الشركة أصحاب العدادات مسبقة الدفع القيام به، سيضمن عدم انقطاع المياه  طوال شهر أبريل المقبل، واستمرار توصيل المياه للمواطنين.

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