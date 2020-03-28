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بشرى سارة.. شفاء أول سيدة مسنة من كورونا والعديد من الحالات في المحافظات ..فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 01:11 م
السيدة المتعافية
السيدة المتعافية من كورونا
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نورهان رأفت
قالت الحجة "رئيسة فرغلي"، إحدى المتعافيات من فيروس كورونا، إنها عقب إصابتها بالفيروس تم نقلها فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج بالكامل على نفقة الدولة.


وأضافت الحجة رئيسة فرغلي، أثناء حوارها ببرنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن"، أن المستشفى كان على أعلى مستوى من النظافة والرعاية.


ومن جانبه، قال عماد محمد حسان، من كوم أمبو أسوان، وحارس أمن المركب النيلية بالأقصر، وأحد المتعافين من فيروس كورونا إنه سعيد بخروجه من مستشفى العزل بعد تحوّل نتيجته إلى سلبية.

وأضاف "عماد"، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، "كنت شغال على المركب النيلية في الأقصر وفوجئنا بوجود سائحة مصابة بالفيروس بعد إعلان المسئولين، وعلى أثرها قامت وزارة الصحة بعمل تحاليل لي ولكل الموجودين بالمركب الأقصر، وظهرت نتيجة تحاليلي إيجابية وقتها شعرت بصدمة وإحساس غريب لم أشعر به من قبل وقلت لنفسي إزاي أنا عندي كدا أستغفر الله العظيم، وعلى إثرها تم نقلنا لمستشفى العزل بمطروح كنا حوالي أكتر من 20، ووصلنا المستشفى فجرًا وتم فصلنا في الغرف لكل واحد الأجهزة الخاصة به".


ووجّه الشكر للأطباء والممرضين، قائلًا "معاملتهم فوق الوصف بارك الله فيهم.. كل حاجة كنت أحتاجها كنت بلاقيها كل الأكل بناكله مغلف ونضيف.. الحمد لله".

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