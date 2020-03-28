تناولوا وجبة مكرونة بسم فئران.. مقتل فتاتين وإصابة شقيقتهما بأسيوط

لقيت فتاتان مصرعها وأصيبت شقيقتهما إثر تناولهن وجبة مكرونة بسم فئران بمنزلهن بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط في أسيوط .

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لضباط مباحث مركز منفلوط بوفاة فتاتين وإصابة شقيقتهن بقرية الحواتكة بمركز منفلوط .

على الفور انتقل ضباط مباحث منفلوط برئاسة المقدم محمد جمال شريت الى موقع الحادث وتبين وفاة " لمياء . ح .ح " 18 سنة وشقيقتها " هداء . ح . ح " 16 سنة ، وإصابة شقيقتهما " منه .ح .ح ".





ودلت التحريات الأولية إلى قيام المجني عليهن بتناول وجبة مكرونة بها سم فئران مصنوعة في المنزل ، تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي والمصابة إلى مستشفى جامعة أسيوط ، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .