30 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 30 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.





كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.





كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.



