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محافظات

30 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

السبت 28/مارس/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 30 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن  حاويات ومغادرة  5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن. 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن. 

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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