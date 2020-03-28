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محافظات

تطهير جميع شوارع مطروح بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية.. فيديو وصور

السبت 28/مارس/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أكد المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام للمحافظة، انتشار عناصر من إدارة الحرب الكيمائية بالمنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع محافظة مطروح لرش وتطهير عدد من المنشآت والمناطق بالمحافظة.

وقال محمد أبو غنيمة، إن تلك  العناصر قامت باستخدام مواتير الرش الكهربائية واليدوية المحمولة على الظهر والمواتير الكبيرة برش وتطهير مبنى مديرية أمن مطروح ومبنى ديوان عام المحافظة، وجار تطهير عدد من المنشآت الأخرى بالمحافظة فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة مطروح ضد فيروس كورونا.
   
وأضاف أنه تم التنسيق مع المنطقة الغربية العسكرية، والاتفاق على تطهير جميع الشوارع والمناطق التى بها تجمعات، وذلك بداية من الكيلو 21 طريق مطروح - الإسكندرية بمدخل مدينة مرسى مطروح وحتى أول طريق مطروح السلوم، مع تذليل جميع العقبات.

وأوضح أنه تم توفير عدد من سيارات نقل المياه إلى عناصر الحرب الكيميائية، مع استعداد محافظة مطروح دعم الأهالى الراغبين فى الحصول على مياه رش وتطهير والاتصال على غرفة عمليات المحافظة. 

 من جانبه، قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر للمنطقة الغربية العسكرية، وعلى رأسها اللواء صلاح الدين سرايا، قائد المنطقة الغربية العسكرية، على التعاون الدائم مع المحافظة وتيسير الخدمات لأهلها، خاصة فى ظل المرحلة الحالية وتكاتف الجميع لمواجهة فيروس كورونا.
تطهير جميع شوارع مطروح بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية.. فيديو وصور
تطهير جميع شوارع مطروح بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية.. فيديو وصور
تطهير جميع شوارع مطروح بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية.. فيديو وصور
تطهير جميع شوارع مطروح بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية.. فيديو وصور
تطهير جميع شوارع مطروح بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية.. فيديو وصور
تطهير جميع شوارع مطروح بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية.. فيديو وصور
تطهير جميع شوارع مطروح بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية.. فيديو وصور
تطهير جميع شوارع مطروح بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية.. فيديو وصور
تطهير جميع شوارع مطروح بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية.. فيديو وصور
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