الكورونا ضربة حظ للثانوية العامة.. برلماني: قرارات الوزارة صائبة للحفاظ على الطلاب

قال النائب محمد الكومي، إنه منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا هناك توجه كبير من قبل الدولة وحكومتها والمؤسسات للتصدي لهذا الفيروس، واتخاذ الكثير من القرارات والحلول لمواجهة تلك الازمة دون تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتابع النائب محمد الكومي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، وبالرغم من ان العالم كله يتعرض لمواجهة هذا العدو إلا أن الدولة أثبتت قدراتها في إدارة تلك الأزمة بنجاح شديد عن كثير من الدول الأخرى والتي تعد من الدول الكبرى والعظمى.

وأضاف الكومي، أن كانت القرارات تتعلق بكل المجالات في الدولة وعلى رأسهم كان مجال التعليم الذي تمت مراعاة فيه حياة الطلبة ولذلك تم اتخاذ تلك القرارات للخروج من هذه المرحلة بأقل خسائر.

وأوضح أنه ما تم اتخاذه من قرارات بخصوص الثانوية العامة وإلغاء ما تبقى من الامتحان ودخول الامتحانات في موعدها على الجزء الذي تم تحصيله في الفترة السابقة فقط، وإلغاء امتحانات كل المواد غير المضافة على المجموع.

وأشار إلى أن يجب تكاتف كل الدولة ومواطنيها لمواجهة تلك الأزمة، وأن القرار الذي اتخذ باستكمال المواد التعليمية في العام الدراسي الأول بالجامعة لم يمثل عبء على الطلاب بينما سيزيد من ثرائهم المعرفي فيما يتعلق بالكلية التي التحق بها.