محافظ الجيزة يتابع انتظام تنفيذ المشروعات الجارية بالمنصورية والمريوطية

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية بعدد من قطاعات المحافظة للوقوف على التزام المواطنين وأصحاب المحال بالقرارات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومدى تفاعل المواطنين وأصحاب المحال بقرار الحظر والإغلاق.





وخلال الجولة، تفقد المحافظ انتظام العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ونسب التنفيذ، والتأكد من عدم توقف عجلة التنمية، ومنها أعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة المطبوعة بمسافة 300 م بدءا من منطقة كوبري عز حتى كوبري عفيفي، وجار البدء في أعمال الأرصفة.





وتابع المحافظ ميدانيا أعمال التطوير، موجها الشركة القائمة بمراعاة التنسيق والمظهر الحضارى وتوحيد الارتفاعات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال توفير مناطق تجارية يتم تخصيص إيرادها لأعمال الصيانة الخاصة بالطريق.





كما وجه المحافظ رئيس حى الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال الطلاء الموحد للعقارات على جانبى طريق المنصورية، وإزالة العشش والمخالفات أعلى العقارات الواقعة على الطريق حفاظًا على المظهر الحضارى للطريق.







كما وجه راشد رئيس حي الهرم ومدينة أبو النمرس والشركة المنفذة لأعمال التغطية وهيئة النظافة بالتنسيق فيما بينهم برفع ناتج الأعمال وتراكمات المخلفات من على جانبى الطريق أولا بأول.





كما شملت الجولة تفقد الموقع المقترح لإنشاء كوبرى للسيارات والمشاه أعلى ترعة المريوطية والمواجه لشارع العروبة ضمن أعمال التطوير الجارية بطريق المريوطية، حيث أشار المحافظ إلى ضرورة مراعاة الحارات المرورية على جانبى الكوبرى والمسافات المخططة لليوتيرن للحفاظ على السيولة المرورية للشارع.



