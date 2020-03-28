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برلمان

برلماني يشيد بإعلام ماسبيرو والمتحدة للخدمات الإعلامية فى مواجهة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 12:48 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة بدور جميع وسائل الاعلام القومية والخاصة المرئية والمقروءة والمسموعة والمواقع الاخبارية فى المواجهة مع فيروس كورونا مؤكدا ان ماسبير بدأ فى استعادة جمهوره بعد برتوكول التعاون الموقع بين الهيئة الوطنية للاعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة المنتج القدير تامر مرسى.

وقال " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم، اننا اول مرة نرى المشاهد المصرى يلتف حول ماسبيرو وقنوات المتحدة للخدمات الاعلامية لمتابعة اللقاء المهم مع العالم الكبير والجليل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مع صلاة الظهر من يوم الجمعة الماضى بعد قرار منع صلاة الجمعة في المساجد ضمن قرارات الدولة للحفاظ على أرواح المصريين من انتشار فيروس كورونا، والذى تحدث فضيلته فيه عن الصبر ومواجهة البلاء والعمل الجماعي والتقوى ومواجهة الشائعات.

وطالب مسئولى ماسبيرو ومن المنتج الوطنى القدير تامر مرسى اعادة بث هذا اللقاء على مختلف القنوات التليفزيونية بماسبيرو ومختلف القنوات الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

كما أشاد النائب  بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعرض العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر قنواتها إلى المصريين مشيدا بدور قداسة البابا تواضروس الثانى بالتوعية للوقاية من فيروس كورونا.
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