فؤاد أباظة: وزير الإعلام قادر على استعادة مصر لزمن الفن الجميل

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تصريحات وزير الاعلام أسامة هيكل التى أكد فيها أنه فوجئ بتفاعل الجمهور المصرى مع مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" التى تشجع الجمهور على التواجد فى المنزل قدر المستطاع للحد من انتشار فيروس كورونا بأنها بداية جادة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعودة بنا الى زمن الفن الجميل.





وأكد " أباظة" في بيان له، اتفاقه التام مع تأكيد وزير الاعلام بأن الإقبال على مشاهدة حفل الفنان الكبير عمر خيرت الذى تم عرضه على القناة الرسمية لوزارة الثقافية المصرية كان أكثر من المتوقع بكثير رغم أنه لم يسبق العرض اى تنويهات.





وطالب النائب أحمد فؤاد اباظة من الحكومة ممثلة فى وزارة الاعلام القيام بدورها على أكمل وجه باعادة زمن الفن الجميل عبر شاشة ماسبيرو وإعداد استراتيجية وخطة واضحة المعالم لعودة الحفلات الفنية الراقية والدراما التليفزيونية رفيعة المستوى والبرامج الفنية والثقافية الجادة وندوة للرأى وليالى المدينة ونادى السينما والمهرجانات الفنية والغنائية والتى كانت تحظى بنسب مشاهدة كبيرة على مستوى مصر وجميع الدول العربية ومختلف دول العالم معربا عن ثقته التامة فى قدرة وزير الاعلام اسامة هيكل فى العودة بنا الى زمن الفن الجميل والقضاء على العشوائيات من الفن الهابط.





تجدر الاشارة الى أن حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت الذى تم عرضه على القناة الرسمية لوزارة الثقافية المصرية تصدر تريند "يوتيوب" وحقق الحفل ما يقرب من نصف مليون مشاهدة فى أقل من 12 ساعة من بثها، حيث بلغت المشاهدات 485,708 مشاهدة.





وتفاعل الجمهور المصرى مع مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" التى تشجع الجمهور على التواجد فى المنزل قدر المستطاع للحد من انتشار فيروس كورونا: كوفيد 19، حيث وصلت اشتراكات القناة الرسمية لوزارة الثقافة إلى 70 ألف مشترك خلال أقل من 48 ساعة على إطلاق المبادرة.





وكانت وزارة الثقافة أعلنت عرضها حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، والتى قدمها الشهور القليلة الماضية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، على قناتها الرسمية على "يوتيوب" وذلك ضمن مبادرة التى اطلتقها وزارة الثقافة بعنوان "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" وذلك من أجل التصدى لفيروس كورونا الوبائى.



