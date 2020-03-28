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توك شو

شاهد.. أول فيلم مصري عن كورونا بغرض التوعية

السبت 28/مارس/2020 - 12:56 م
مخرج فيلم كوفيد 19
مخرج فيلم "كوفيد 19"
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نورهان رأفت
قال مهند الدسوقي، مخرج فيلم "كوفيد 19"، إن فكرة الفيلم جاءتهم من منطلق إحساسهم بأهمية دورهم المجتمعي في نشر الوعي بين المواطنين.


وأضاف محمد الدسوقي، أثناء حواره ببرنامج "صباح الورد" الذي يذاع عبر فضائية "تن"، أن العمل يعرض جميع الجوانب السلبية والإيجابية لأزمة فيروس كورونا.


وأشار أحمد غمري، أحد أبطال الفيلم، إلى أن الفكرة في بادئ الأمر كانت غريبة بالنسبة إليه، ولكنه يثق في أصحابه بأنهم قادرون على إخراج محتوى جيد للفكرة.


وأوضح أن من ضمن السلبيات التي تناولها الفيلم، التجمعات، وقلة الوعي بخطورة الأمر.


وأكد مخرج العمل، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، ليس من شأنها تحجيم المواطن، بل هي من أجل سلامته.
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