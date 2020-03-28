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اقتصاد

لبنان تعيد هيكلة الدين العام للبلاد بحلول نهاية 2020

السبت 28/مارس/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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احمد علام
أعلن غازي وزني وزير المالية اللبناني إعادة هيكلة الدين العام الهائل للبلاد بحلول نهاية العام 2020، وذلك بعد أسابيع على أول تخلّف عن الدفع في تاريخ البلاد.

وأضاف غازي وزني خلال لقاء عبر الإنترنت مع حاملي سندات اليورويوند أنه سيتم إعادة هيكلة كاملة للدين العام المقوّم بكلّ من الليرة والدولار، وذلك في إطار خطة إنقاذ اقتصادية واسعة، لافتًا إلى أن الهدف هو وضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال قبل نهاية عام 2020.

وتعهد وزير المالية بإصلاح معمق للقطاع المصرفي، مشيرًا إلى إصلاح مالي لتعزيز النمو، من خلال تنمية الاقتصاد المنتج، واصفًا النموذج الاقتصادي اللبناني بأنّه معطل.

وتعد لبنان من أكثر الدول مديونيّة في العالم بعد دخولها عبء الدين العام بما يُعادل أكثر من 170% من ناتجه المحلّي.

كانت الحكومة اللبنانية، أعلنت الاثنين الماضي، التوقف عن سداد كل مستحقات سندات اليوروبوند بالدولار الأميركي، وجاء هذا بعد تعليق لبنان سداد سندات دوليّة بقيمة 1,2 مليار دولار كانت تستحق في 9 مارس، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

يذكر أن لبنان تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهليّة (1975-1990)، والتي تفاقمت الآن أكثر مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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