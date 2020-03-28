السجيني: البرلمان يتابع جهود الحكومة فى أزمة كورونا.. والنواب منتشرون بالمحافظات

أكد النائب أحمد السجينيى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه فى الأزمات القومية فعمل ومجهود نواب الشعوب بالمجالس التشريعية فى جميع دول العالم يراعى التوازن بين التواجد فى الدوائر والمحافظات الخاصة بهم ومتابعة ومراقبة أداء الحكومات سواء المحلية أو المركزية فى الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة أيا كان نوعها.





جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم السبت، مؤكدًا أنه فى حالة فيروس كورونا الذى أصاب العالم أجمع فإن الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية، جعلت عمل المؤسسات يختلف عن الأنماط التقليدية فى ممارسة مهامهم الدستورية، وهو ما أنطبق على دور أعضاء مجلس النواب المصري.





وأوضح مين عام ائتلاف دعم مصر، أن جميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، المرتبطة بالأزمة مثل الصحة، والإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، والتضامن، والشئون الاقتصادية، والزراعة والنقل والمواصلات، والثقافة والإعلام، والصناعة القوى العاملة، يتابعون ويتواصلون هاتفيا أو خلال لقاءات محدودة مع الوزراء المختصين بشكل دورى لاستجلاء جميع التفاصيل والإجراءات.





وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على تواصله المباشر مع وزير التنمية المحلية ومعظم المحافظين للاستفسار والتباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة أو الشكاوى والاقتراحات المرسلة، وهو الأمر الذي يحقق فى النهاية التكامل والتجاوب بشكل فعال من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل التداعيات السلبية على المجتمع المصري، والذي تبذل من أجله الدولة المصرية العديد من الإجراءات النموذجية التى تستهدف صحة الأنسان والحفاظ عليها.





واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجميع فى الداخل والخارج يدرك الحقيقة الكاملة فى أن الحكومة فى هذه الأزمة حتى هذه اللحظة تقوم بمجهود رشيد فى التعامل مع المعطيات على جميع المستويات، مع وجود عدد من الملاحظات والنصائح والتوصيات التى يكونها النواب عن مثل هذه الخطوات والجهود المبذولة والتى تستهدف التكامل والأفضلية فى المقام الأول والأخير.