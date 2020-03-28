AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إفريقيا بين جحيم الإرهاب ونار كورونا.. من ينقذ القارة من السقوط؟

السبت 28/مارس/2020 - 02:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أمينة الدسوقى
لا تأتى المصائب فرادى، العالم كله يواجه انتشار فيروس كورونا بكل ما أوتي من قوة إلا أفريقيا التى تعيش بعض دولها فى جحيم الإرهاب وتكتوى بنار كورونا فى نفس الوقت، فكيف لقارة أنهكها الإرهاب ويزال ينال من شعوبها أن تواجه أيضا انتشار الفيروس القاتل.

مواجهة الإرهاب أم كورونا تلك المسألة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة مصغرة ما قادة الدول الأفريقية عبر وسائل الاتصال، حيث أكد الرئيس السيسي أن جهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية ستمثل عبئًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة في ظل مكافحة انتشار وباء كورونا في الدول الأفريقية، مما قد يؤثر سلبًا على الجهود القارية في هذا الخصوص، ومن ثم يتعين توفير دعم دولي، خاصةً من قبل مجموعة العشرين، لمساندة دول الساحل الأفريقي وقوتها المعنية بمكافحة الإرهاب على وجه التحديد، وذلك للحيلولة دون تطور تهديد الإرهاب في تلك المنطقة والقارة بأكملها. 

تأتى كلمات الرئيس السيسي بعد أيام من وقوع هجومين إرهابيين فى تشاد ونيجيريا، حيث استهدف الهجوم الإرهابي عسكريين فى جزيرة "بوما" فى تشاد والذى أسفر عن مقتل 92 جنديًا وإصابة قرابة الخمسين.

حيث قال الرئيس التشادى إدريس ديبى، إن 92 جنديا قتلوا و47 أصيبوا فى هجوم نفذه متشددو جماعة بوكو حرام، وهو أكبر عدد يسقط فى هجوم يستهدف الجيش. وقع الهجوم يوم الاثنين فى جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد بغرب البلاد حيث تقاتل قوات من تشاد ونيجيريا والنيجر إرهابيين منذ أعوام.

يأت ذلك فى الوقت الذي استهدف فيه هجوم إرهابي حافلات نقل للجيش شمال شرقى نيجيريا وأسفر عن مقتل عشرات الجنود وإصابة آخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل 9 مدنيين في هجوم انتحاري لـ بوكو حرام غرب تشاد

الإفتاء يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في شمال بوركينافاسو‎

التعاون الإسلامي تدين الهجومين الإرهابيين في تشاد ونيجيريا

الأزهر يدين هجومي تشاد ونيجيريا..ويؤكد تضامنه مع حكومات العالم في محاربة الإرهاب

الأزهر يدين هجومي تشاد ونيجيريا..ويؤكد تضامنه في محاربة الإرهاب

ترشيحاتنا

كاكا يتحسر على وضع رونالدينيو المؤلم

وجع القلب.. فيروس كورونا يمنع أبا من السير في جنازة نجليه في المنوفية

لن أصاب به إطلاقا.. شابة تسخر من فيروس كورونا فكانت نهايتها مأساوية

البرلمان يكشف موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أستاذ الطب الوقائي: أطعمة قد تصيبك بفيروس كورونا..تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إغلاق المحلات والمطاعم بميادين المحلة للوقاية من أخطار كورونا

تعرف على كيفية الحفاظ على الفتيس الأوتوماتيك..صور

للوقاية من كورونا.. حملات تطهير وتعقيم مكثفة بالغربية