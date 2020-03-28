إفريقيا بين جحيم الإرهاب ونار كورونا.. من ينقذ القارة من السقوط؟

لا تأتى المصائب فرادى، العالم كله يواجه انتشار فيروس كورونا بكل ما أوتي من قوة إلا أفريقيا التى تعيش بعض دولها فى جحيم الإرهاب وتكتوى بنار كورونا فى نفس الوقت، فكيف لقارة أنهكها الإرهاب ويزال ينال من شعوبها أن تواجه أيضا انتشار الفيروس القاتل.





مواجهة الإرهاب أم كورونا تلك المسألة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة مصغرة ما قادة الدول الأفريقية عبر وسائل الاتصال، حيث أكد الرئيس السيسي أن جهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية ستمثل عبئًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة في ظل مكافحة انتشار وباء كورونا في الدول الأفريقية، مما قد يؤثر سلبًا على الجهود القارية في هذا الخصوص، ومن ثم يتعين توفير دعم دولي، خاصةً من قبل مجموعة العشرين، لمساندة دول الساحل الأفريقي وقوتها المعنية بمكافحة الإرهاب على وجه التحديد، وذلك للحيلولة دون تطور تهديد الإرهاب في تلك المنطقة والقارة بأكملها.





تأتى كلمات الرئيس السيسي بعد أيام من وقوع هجومين إرهابيين فى تشاد ونيجيريا، حيث استهدف الهجوم الإرهابي عسكريين فى جزيرة "بوما" فى تشاد والذى أسفر عن مقتل 92 جنديًا وإصابة قرابة الخمسين.





حيث قال الرئيس التشادى إدريس ديبى، إن 92 جنديا قتلوا و47 أصيبوا فى هجوم نفذه متشددو جماعة بوكو حرام، وهو أكبر عدد يسقط فى هجوم يستهدف الجيش. وقع الهجوم يوم الاثنين فى جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد بغرب البلاد حيث تقاتل قوات من تشاد ونيجيريا والنيجر إرهابيين منذ أعوام.





يأت ذلك فى الوقت الذي استهدف فيه هجوم إرهابي حافلات نقل للجيش شمال شرقى نيجيريا وأسفر عن مقتل عشرات الجنود وإصابة آخرين.