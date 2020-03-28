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منوعات

بعد 7 أيام من العزل.. كوارث في المنازل بسبب الأطفال

السبت 28/مارس/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي فرض حظر التجول في جميع محافظات مصر من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا. 

ناشدت الحكومة كل المؤسسات الحكومية بإعطاء إجازة بمرتب كامل لمدة أسبوعين للسيدات في المصالح الحكومية بعد إعلان تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى يتم السيطرة على الوباء في مصر. 

بعد نهاية أول أسبوع تقريبا من فرض حظر التجول والتزام معظم المواطنين المنزل، بدأ الأهالي يظهرون إرهاقهم من طاقة الأطفال والشباب التي تخرج في المنزل في الوقت الذي كانت تخرج في المدرسة والنادي والجامعة والعمل. 

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لطفل قام بإسقاط المروحة المعلقة في سقف إحدى الغرف في المنزل، نتيجة للطاقة المفرطة أثناء العزل الصحي. 

وعلق  الرواد على الصورة ساخرين من ذلك الفعل وكتب أحدهم: "كفاية عزل صحي بقى يا جماعة"، وآخر "يا رب الحكومة توصل للمصل ونخلص من الفيروس الشقة اتكسرت كلها" . 
بعد 7 أيام من العزل.. كوارث في المنازل بسبب الأطفال
بعد 7 أيام من العزل.. كوارث في المنازل بسبب الأطفال
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