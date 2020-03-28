القوى العاملة بالبحر الأحمر تودع 340 ألف جنيه لـ680 فردا من العمالة غير المنتظمة

أودعت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، 340 ألف جنيه لـ680 فردا من العمالة غير المنتظمة وهى الأعداد المسجلة بالقوى العاملة حيث سيتم صرف 500 جنيه لكل فرد، وذلك من خلال مكاتب البريد، على أن يتم صرفها للمستفيدين اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل.
وخطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة، على موقع وزارة القوى العاملة من خلال جهاز الحاسب الآلي، تتم وفقًا للخطوات التالية، الدخول على الموقع www.manpower.gov.eg، وبعدها الضغط على أيقونة عمالة غير منتظمة، ثم ملئ النموذج الخاص بالعمالة الذي يتم التحويل إليه، مع التأكد من ملئ جميع الخانات بشكل صحيح، والضغط على أيقونة (إرسال) والانتظار لرد الموقع أنه تم التسجيل بنجاح.
ويمكن التسجيل أيضًا من خلال الهاتف المحمول، بالدخول على موقع www.manpower.gov.eg/emp-work.html، وبعدها ملئ النموذج الخاص بالعمالة
الذي يتم التحويل إليه، والتأكد من ملئ جميع الخانات كاملة بشكل صحيح، والضغط على أيقونة
(إرسال) والانتظار لرد الموقع أنه تم التسجيل بنجاح، ويمكن طباعة النموذج الخاص برد
وزارة القوى العاملة.