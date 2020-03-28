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محافظات

القوى العاملة بالبحر الأحمر تودع 340 ألف جنيه لـ680 فردا من العمالة غير المنتظمة

السبت 28/مارس/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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أودعت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، 340 ألف جنيه لـ680 فردا من العمالة غير المنتظمة وهى الأعداد المسجلة بالقوى العاملة حيث سيتم صرف 500 جنيه لكل فرد، وذلك من خلال مكاتب البريد، على أن يتم صرفها للمستفيدين اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل.

وأكد المحافظ أنه يتابع بنفسه تقديم كل التيسيرات لمساعدة عمال اليومية من أبناء محافظة البحر الأحمر، مناشدًا المواطنين من العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة سرعة التسجيل مراعاة لحقوقهم وحفاظًا على مصلحتهم، للاستفادة من المساعدات المالية المقدمة لهم.

 وأوضح محافظ البحر الأحمر أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والتى ممكن أن تتضرر نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تخصيص هذه المبالغ للعمالة غير المنتظمة حفاظًا على استقرارهم الأسرى والمجتمعي، لافتًا إلى أن كافة أجهزة الدولة تسعى للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وتقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وخطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة، على موقع وزارة القوى العاملة من خلال جهاز الحاسب الآلي، تتم وفقًا للخطوات التالية، الدخول على الموقع www.manpower.gov.eg، وبعدها الضغط على أيقونة عمالة غير منتظمة، ثم ملئ النموذج الخاص بالعمالة الذي يتم التحويل إليه، مع التأكد من ملئ جميع الخانات بشكل صحيح، والضغط على أيقونة (إرسال) والانتظار لرد الموقع أنه تم التسجيل بنجاح.

 

ويمكن التسجيل أيضًا من خلال الهاتف المحمول، بالدخول على موقع www.manpower.gov.eg/emp-work.html، وبعدها ملئ النموذج الخاص بالعمالة الذي يتم التحويل إليه، والتأكد من ملئ جميع الخانات كاملة بشكل صحيح، والضغط على أيقونة (إرسال) والانتظار لرد الموقع أنه تم التسجيل بنجاح، ويمكن طباعة النموذج الخاص برد وزارة القوى العاملة.

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