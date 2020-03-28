حتى لا يتسبب المواطنون فى كارثة.. كورونا يغلق جميع الشواطئ ببورسعيد وبورفؤاد

أصدر عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا اليوم، السبت، بإغلاق جميع شواطئ المحافظة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد وجود تجمعات للمواطنين علي شواطئ المحافظة، قبيل ساعات حظر تحرك المواطنين على الطرق.





ووجه المحافظ جميع الجهات المختصة بتطبيق القرار اعتبارًا من اليوم حتى صدور إشعار آخر، مناشدا أهالي المحافظة مجددًا التزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرًا إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



