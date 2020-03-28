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محافظات

حتى لا يتسبب المواطنون فى كارثة.. كورونا يغلق جميع الشواطئ ببورسعيد وبورفؤاد

السبت 28/مارس/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أصدر عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا اليوم، السبت، بإغلاق جميع شواطئ المحافظة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد وجود تجمعات للمواطنين علي شواطئ المحافظة، قبيل ساعات حظر تحرك المواطنين على الطرق.

ووجه المحافظ جميع الجهات المختصة بتطبيق القرار اعتبارًا من اليوم حتى صدور إشعار آخر، مناشدا أهالي المحافظة مجددًا التزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرًا إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن الحملات مستمرة يوميًا بمختلف أحياء المحافظة للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، منوها إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم تجاه المخالفين، خاصة من يقوم برفع الأسعار من التجار، حيث سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة.
حتى لا يتسبب المواطنون فى كارثة.. كورونا يغلق جميع الشواطئ ببورسعيد وبورفؤاد
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