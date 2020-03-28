تماشيا مع جهود الدولة لمكافحة كورونا.. مصر الخير توزع كراتين مواد غذائية وشنط حماية طبية

قررت مؤسسة "مصر الخير" من خلال حملة "زكاتك وقت الأزمة"، توزيع كراتين مواد غذائية وشنط حماية طبية على 1000 سيدة معيلة من الأسر التي تعمل بشكل غير منتظم لتوفير مستلزمات أسرتها.





ويشمل التوزيع الغارمات اللاتي تم فك كربهن ويتحملن مسئولية الأسرة ضمن حملتها "زكاتك وقت الأزمة"، والتى أطلقتها منذ أيام تماشيا مع جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليها من إجراءات ألزمت الأسر بالبقاء في منازلهم لحمايتهم من خطر التعرض للإصابة بالفيروس، وذلك بهدف مساندة السيدة التى تعول أسرتها في توفير الاحتياجات الأساسية.









وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بالمؤسسة، في بيان اليوم، السبت، إنه سيتم توصيل كراتين المواد الغذائية وشنط الحماية الطبية لمنازل 1000 سيدة معيلة سواء كانت أما تعول أبناءها أو أختا تعول إخوتها في ظل عدم وجود عائل للأسرة غيرها، واللاتي تم اختيارهن من خلال قواعد البيانات لبرنامج الغارمين من السيدات الغارمات التى قامت المؤسسة بفك كربهن ويعملن في مهن غير منتظمة، وأيضا السيدات العاملات في مصانع المؤسسة للسجاد اليدوى بأبيس بمحافظة الإسكندرية ومصنع الكليم بأطفيح بالجيزة.









وأضافت أن برنامج الغارمين قام بمنح العاملات بالمصانع إجازة مدفوعة الأجر لرعاية أسرهن والبقاء في المنزل طبقا للإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس، حيث ستقوم المؤسسة بتوصيل المساعدات الغذائية لمنازلهن مع رواتبهن المعتادة، لافتة إلى أن كرتونة المواد الغذائية متكاملة وتزن نحو 10 كيلو جرامات من المواد الغذائية، كما أن شنطة الحماية الوقائية التى سيتم توزيعها على السيدات المعيلات تضم زجاجة كلور واحد لتر وصابونة يد وترمومتر زئبقي ومناديل "علبة 500 منديل" وأكياسا قمامة، وتصل تكلفة كرتونة المواد الغذائية وشنطة الحماية الطبية إلى 200 جنيه، حيث تقوم المؤسسة بتوزيعها نيابة عن المتبرعين، والتى تعد من أبوب الزكاة وقت الأزمات.









وأوضحت أن مؤسسة "مصر الخير" أطلقت حملتها بعد إعلان الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمنائها، جواز إخراج الزكاة في أوقات الأزمات، لدعم الأسر الأكثر استحقاقًا، وأسر أطفال المدارس المجتمعية، وأسر الغارمين، والعمالة الموسمية وغيرهم من محدودي الدخل والأولى بالرعاية.









وناشدت مدير برنامج الغارمين جموع الشعب تبني حملة «زكاتك وقت الأزمة» من خلال التبرع لمؤسسة مصر الخير بجميع البنوك، ومن خلال منافذ المؤسسة، وذلك للتكاتف وقت الأزمات للمرور بهذه المرحلة الصعبة.